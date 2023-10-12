Köpeğe çarparak kaçan sürücüye para cezası

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir köpeğe çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde köpeğe çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücüye ceza kesildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Camikebir mahallesi yeni TOKİ konutları yanında sürücünün, köpeğe otomobili ile çarparak, ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün A.Ç olduğunu belirledi. A.Ç."ye kazanın ardından köpeği veterinere götürmeyip, kaçtığı gerekçesiyle 4.554 TL ceza uygulandı. - BİLECİK