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Köpeğe çarpan kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

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Elazığ'da köpeğe çarpan kamyonet, şarampole uçtu. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpeğe çarpan kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da köpeğe çarpan kamyonet, şarampole uçtu. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Baskil Karayolu Sütlüce köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 23 DN 374 plakalı kamyonet, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken köpek ise telef oldu. Yoldan geçen ve kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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