'Koparma' cezası 80 bin lira olan kum zambakları, koyunlar tarafından tahrip edildi - Haberler

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'Koparma' cezası 80 bin lira olan kum zambakları, koyunlar tarafından tahrip edildi

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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'Koparma' cezası 80 bin lira olan kum zambakları, koyunlar tarafından tahrip edildi Hatay'da sahilde bulunan nesli tehlike altında olan kum zambakları koyunlar tarafından tahrip edildi.

HATAY (İHA) - 'Koparma' cezası 80 bin lira olan kum zambakları, koyunlar tarafından tahrip edildi

HATAY - Hatay'da sahilde bulunan nesli tehlike altında olan kum zambakları koyunlar tarafından tahrip edildi.

Samandağ sahilinde bulunan nesli tehlike altında olan kum zambaklarını koparmak 80 bin TL para cezası olurken, kum zambaklarının koyunlar tarafından tahrip edilmesine çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Çevreci ve kuş gözlemcisi Ünal Kurçak, Aylardır burada kuş gözlemlemek için buradayım ve gördüğüm koyun sürülerinin buradaki kum zambaklarının hepsinin yemesi.

İnşallah kökleri iyidir, tekrar çıkar fakat görebildiğim kadar kum zambağı diye bir şey kalmamış, çiçeklerden açar mı açmaz mi bilmiyorum. Anlayamadığım bir şey var kum zambakları korunmak isteniyorsa neden koyun sürülerine müsaade ediliyor. Yetkililerin bir an önce bu koyun sürülerine bir çözüm bulması gerekiyor dedi.

'Koparma' cezası 80 bin lira olan kum zambakları, koyunlar tarafından tahrip edildi

'Koparma' cezası 80 bin lira olan kum zambakları, koyunlar tarafından tahrip edildi

'Koparma' cezası 80 bin lira olan kum zambakları, koyunlar tarafından tahrip edildi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Para Cezası, Türk Lirası, Samandağ, Hatay, Güncel, Haberler

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