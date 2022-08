KOPAN PARMAKLARINI POŞETLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ, 12 SAATTE DİKİLDİ

BURSA'da, arkadaşının iş yerindeki giyotin makasının kurulumunu yapan İlhan Baydan (46), test sırasında makineye sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmağını kaptırdı. Parmakları, poşete koyarak götürdüğü hastanede 12 saatlik ameliyatla dikilen Baydan, Bu kadar umutlu değildim. Hocalara göre iyiye gidiyoruz dedi.

Olay, cuma günü Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İlhan Baydan, arkadaşının iş yerine getirilen giyotin makasının kurulumu için yanına gitti. Kurulumu tamamlayan Baydan, makinenin test işlemleri sırasında sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmağını kaptırdı. Baydan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortopedi ve travmatoloji servisinde 12 saatlik ameliyata alınan Baydan'ın parmakları, başarılı operasyonla dikildi. Baydan'ın tedavisinin ardından elini ve parmaklarını günlük hayatta kullanabileceği öğrenildi.

'AMELİYATTAN SONRA İYİYİM'

Parmaklarının kopan parçalarını poşete koyup, hastaneye gittiklerini belirten İlhan Baydan, İş kazası geçirdim. Açıkçası yardıma gitmiştim ama tam yardımlık oldum. Arkadaşımın makinesini ayarlayacaktım ama parmakları kaptırdık. Giyotin makası gibi bir şey, kendi ekseninde dönüyor sürekli. Ona kaptırdım parmaklarımı. Üçünü de orada kopardım sonrası tabi hastane. Ondan sonra Uludağ Üniversitesi'ne geldim. 12 saat kadar ameliyatta kaldım. Ameliyat sonrası benim için iyiydi. Çünkü hocalar ağrımı, acımı hafifletmek için ellerinden geleni yaptılar. 3 parmağımın uç kısmı koptu. Parçaları poşet içinde getirdik. Parçaları almayı akıl ettik. Parmaklarımın kopan kısmı makinenin önündeydi. Olduğu yere düştüğü için oradan aldık. Ameliyattan sonra iyiyim. İlk güne oranla çok iyiyim. Umut yoktu açıkçası. Bu kadar umutlu değildim. Geldikten sonra hocalarımız burada baya bir uğraştılar. 12 saat çabaladılar. Şu anda hocaların demesine göre iyiye gidiyoruz diye konuştu.

Hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökay Eken ise İş kazası sonucu sağ elinin işaret, orta ve yüzük parmaklarında tam kopma yaralanması geçirmişti. Parmakları tamamen elinden ayrılmış haldeydi bize geldiğinde ardından biz onu hemen bekletmeden acil bir şekilde ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra ameliyata aldık. Operasyonla her 3 parmağını yerine replanti ettik. Mikro cerrahi tekniğini kullanarak damarlarının sinirlerini onardık. Bu şekilde başarılı bir operasyonla ameliyatı tamamladık. Hastamız şu an ameliyat sonrası 5'inci gününde. Takipleri iyi. Parmakları yaşıyor. Takibine devam ediyoruz. Tabi ki bu ameliyatlardan sonra bir miktar his kaybı, hareket kısıtlılığı kalabiliyor ama bu minimum olsun diye biz gerekli fizik tedavi ve gerekli ek tedavilerini uygulayacağız. Bunun minimum düzeyde kalmasını sağlayacağız dedi.