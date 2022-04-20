KOPAN 3 PARMAĞINI ARKADAŞLARI HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOPAN 3 PARMAĞINI ARKADAŞLARI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran Ömer Ali K. (35) hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran Ömer Ali K. (35) hastaneye kaldırıldı. Ömer Ali A.'nın kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 21. Mobilya Sokak'taki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ömer Ali K., ahşap kesimi yaparken sol elini gönye kesim makinesine kaptırdı. Ömer Ali K.'nin 3 parmağı koptu. Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Peçeteyle poşete konulan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla hastaneye ulaştırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer Ali K., parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title