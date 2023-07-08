Kop Tüneli tamamlandığında vatandaşlar zorlu kış şartlarından etkilenmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Tünelin tamamlanmasıyla birlikte güvenli ve konforlu yolculuk yapılması hedefleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, "Kop Tüneli tamamlandığında, vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına maruz kalmayacak. Hem konforlu hem de güvenli yolculuk yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. 6,5 kilometre uzunluğunda çift tüp inşa edilen Kop Tüneli'nin 4.7 kilometre bağlantı yolu bulunuyor. Mevcut yolu 6,5 kilometre daha kısaltacak olan tünelin hem güvenli trafik akışı hem de zorlu kış şartlarında ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.