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Kop Tüneli'nde Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 3 İşçi Yaralandı

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Bayburt'ta yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti ve 3 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAYBURT'ta yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte, Mustafa Bayramoğlu (22) hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.

Olay, dün gece, Bayburt ile Erzurum'u birbirine bağlayacak Kop Tüneli inşaatında meydana geldi. Çalışmaların sürdüğü tünelde henüz belirlenemeyen nedenle kısmı göçük oluştu. O sırada tünelin içinde çalışan H.D., M.A., A.Ö. ile Mustafa Bayramoğlu göçük altında kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından kurtarılan işçiler ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Mustafa Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HABER: Murat SÖYLEMEZ - KAMERA: Bayburt,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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