Kooperatiflere 2.7 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak

ENHANCER Projesi kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" ile 2.7 milyon avro hibe desteği verilecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında uygulanan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çağrılarının üçüncüsü, açıklandı. ENHANCER Projesi kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için 2.7 milyon avro hibe desteği verilecek.

Çevrimiçi tanıtım toplantısı ile detaylar açıklanacak

Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri için; programın tanıtılacağı ve başvuru koşullarının anlatılacağı çevrimiçi tanıtım toplantısı 26 Eylül 2024 Perşembe saat 10: 30'da düzenlenecek.

Toplantıda, başvuru detayları ile ilgili bilgiler verilirken aynı anda hibe programından faydalanmak isteyen tüm katılımcıların soruları yanıt bulacak.

40 bin ile 110 bin Avro arasında hibe verilecek

Kazanan başvuru sahipleri, 40 bin ile 110 bin avro arasında hibe desteği alabilecek. Destekler için 31 Ekim 2024'e kadar başvurulabilecek.

Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri, https://enhancerproject.com web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilecek.