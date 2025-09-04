Kooperatifçilik Proje Yarışmasının Başvuru Süresi Uzatıldı

Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında organize edilen "Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri" proje yarışmasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gençleri, kooperatifçilik alanında yenilikçi ve sürdürülebilir fikirler üretmeye teşvik eden "Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri" proje yarışmasının başvuru sürecinin yoğun ilgiyle karşılandığını kaydetti.

Turpçu, üniversitelerin yeni eğitim-öğretim dönemine başlaması, yarışma komitesi ve katılımcılardan gelen talepleri değerlendirerek, projelerin daha nitelikli ve bir şekilde ortaya konulabilmesi için son başvuru tarihinin 10 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, "Bu uzatma, yarışmanın ana hedeflerinden biri olan yüksek kaliteli ve uygulanabilir projelerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacak. Öğrenciler, araştırmacılar ve girişimciler, kooperatifçilik modelini güçlendirecek fikirlerini detaylandırma fırsatı bulacaktır. Toplamda 90 bin lira para ödülünün yanı sıra, projelerini hayata geçirme imkanı da sunan yarışma, geleceğin kooperatifçilik ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Turpçu, öğrenciler, araştırmacılar ve girişimciler daha detaylı bilgi ve başvuru koşulları için Ticaret İl Müdürlüğü resmi web sitesini ziyaret edebileceğini de kaydetti.