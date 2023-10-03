Kooperatif Satış Görevlisine 22 Yıl Hapis İsteniyor

Kırklareli'nde bir kooperatifte çiftçiler üzerinden haksız kazanç sağladığı ve kooperatifi 1 milyon 304 bin 188 lira zarara uğrattığı iddia edilen satış görevlisine 22 yıl hapis isteniyor.

Kırklareli'nde bir kooperatifte çiftçiler üzerinden haksız kazanç sağladığı ve kooperatifi 1 milyon 304 bin 188 lira zarara uğrattığı iddia edilen satış görevlisine 22 yıl hapis isteniyor.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde bulunan kooperatifte satış görevlisi olarak çalışan Gülşah G. hakkında çiftçiler üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve kooperatifi zarar uğrattığı iddiasıyla dava açıldı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki ifadeleri ve yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan iddianamede Gülşah G. hakkımda "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "nitelikli zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede şahsın, kooperatif yetkililerinin haberi olmadan üreticilere sahte senet oluşturduğu ve ürünlerin teslim alındığına dair imza attırarak sahte faturalar düzenlediği belirtilirken, sanığın kooperatifin kayıt dışı ürünleri sattığı ve gelen paraları kooperatif kasasına geçirmediği, 1 milyon 304 bin 188 lirayı zimmetine geçirerek kooperatifi zarara uğrattığı ifade ediliyor.

İddianameye göre sanık, bazı senet ve faturaları kendi düzenlediğini kabul etti. - KIRKLARELİ