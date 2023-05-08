Koop-İş Sendikası'ndan Vakıf Pazarlama AŞ'ye diyalog çağrısı Açıklaması

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, Vakıf Pazarlama AŞ'de devam eden sözleşme görüşmelerinin diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu.

Koop-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, sendikanın VakıfBank'a ait Vakıf Pazarlama AŞ'de örgütlü olduğu ve 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini sürdürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sözleşme görüşmelerimiz, işverenin sosyal diyalogdan uzak ve uzlaşmaz tavrı nedeniyle tıkanmıştır. Çalışanları sendikasızlaştırma yönündeki mevzuata aykırı iş ve eylemlerinin yanı sıra sendikalı ve sendikasız çalışanlar arasında uyguladığı farklı ücret politikası nedeniyle Vakıf Pazarlama AŞ'yi protesto ediyoruz. Bu kapsamda Koop-İş, endüstri ilişkilerinde olmazsa olmaz olan sosyal diyaloğu hiçe sayan, sendikamıza ve üyelerimize karşı hasmane tutumundan vazgeçmeyen Vakıf Pazarlama işverenini yapacağı haklı ve meşru eylemlerle kınayacak ve konuyu basının ve kamuoyunun bilgisine sunacaktır."

Açıklamada, bu kapsamda 10 Mayıs saat 14.30'da İstanbul Finans Merkezi'ndeki Vakıfbank Genel Müdürlüğü önünde, 11 Mayıs saat 14.30'da ise Vakıflar Bankası Ankara Hizmet Binası önünde kitlesel basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.