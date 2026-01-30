Haberler

Konyaspor U19 Futbol Takımını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Güncelleme:
Konyaspor U19 futbol takımını taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Takımda bulunan herkesin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bazı futbolcular tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

(ANKARA) - Konyaspor U19 futbol takımını taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Konyaspor tarafından yapılan açıklamada, "Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır" denildi.

Beşiktaş ile deplasmanda yarın karşılaşacak Konyaspor U19 futbol takımını taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi. Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

