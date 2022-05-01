SPOR Konyaspor taraftarı, şampiyonluk kutlaması yapan Trabzonsporlu taraftarın aracına saldırdı

Konyaspor taraftarı, şampiyonluk kutlaması yapan Trabzonsporlu taraftarın aracına saldırdı

KONYA,(DHA)- Konyasporlu bir grup taraftarın, şampiyonluk kutlaması yapan Trabzonsporlu bir taraftarın aracına tekme ve yumruklarla saldırma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, dün Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan etti. Tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da Trabzonspor taraftarı horonlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bir grup taraftarda araçlarıyla kentte konvoy eşliğinde şampiyonluk turu attı. Taraftarlardan Kasım Erdal da aracıyla Zafer Meydanında konvoy eşliğinde şampiyonluğu kutlarken, bir grup Konyaspor taraftarı aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kameralarına kaydedildi. Saldırı sonucu Erdal'ın aracında maddi hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel