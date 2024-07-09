Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Konya temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Çamdalı yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, bir günlük izin sonrası Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yaptı.

Yeşil beyazlılar idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.

Konyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.