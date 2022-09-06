Konyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Güncel Haberler Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışması ile sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Melike Keskin Konyaspor Hatayspor Eylül Güncel Haberler

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