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Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Salon çalışmasının ardından sahaya çıkan futbolcular, kuvvet çalışması yaptı. İdman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Konyaspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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