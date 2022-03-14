Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışma ile başladı. Futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çalışmayı 5'e 5 topla oyun ile sürdürdü. İdman, koşu çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu geçiren Ahmed Hassan ve Paul Jose M'Poku ise takımdan ayrı olarak çalışırken, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular da yenileme çalışması yaptı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/ İHA)