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SPOR Konyaspor'da iki imza birden

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattı.

İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine kulüp yöneticilerinden Mehmet Akcan ve Burak Dağlı da katılırken, geçen yıl Temmuz ayında yeşil-beyazlı kulübe transfer olan Soner Dikmen ve yine geçen yıl Ocak ayında transfer olan Barış Yardımcı, sözleşmelerini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatan sözleşmeyi imzaladılar.

32'nci haftası geride kalan sezonda Soner Dikmen 31 maçta görev alırken, 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formayı giydi.

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

SPOR Konyaspor'da iki imza birden

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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