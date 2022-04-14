SPOR Konyaspor'da iki imza birden

İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine kulüp yöneticilerinden Mehmet Akcan ve Burak Dağlı da katılırken, geçen yıl Temmuz ayında yeşil-beyazlı kulübe transfer olan Soner Dikmen ve yine geçen yıl Ocak ayında transfer olan Barış Yardımcı, sözleşmelerini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatan sözleşmeyi imzaladılar.

32'nci haftası geride kalan sezonda Soner Dikmen 31 maçta görev alırken, 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formayı giydi.