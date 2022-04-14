Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıl sözleşme yeniledi.
Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıl sözleşme yeniledi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine Konyasporlu yöneticiler Mehmet Akcan ve Burak Dağlı katıldı. Futbolcular Soner ve Barış, 2023-2024 sezon sonuna kadar yeşil beyaz formayı giymeye devam edecek.
32. haftası geride kalan sezonda Soner Dikmen 31 maçta görev alırken 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşil-beyazlı formayı giydi.
(Abdulğani Çiftçi/ İHA)