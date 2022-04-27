Konyalılar Federasyonu ve Vakfı'ndan iftar buluşması

Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) ve Konyalılar Vakfı (KONVAK) tarafından iftar programı düzenlendi.

KONFED'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraklı ilçesindeki programa katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Konyalıların yaşadıkları kentin sorunlarına duyarlı insanlar olduğunu ve sorunların çözülmesinde büyük rol oynadıklarını belirtti.

KONFED Genel Başkanı Mehmet Aydoğan da 35 yıllık hizmet sürecini anlattı.

Her yıl binlerce yardım kolisi dağıtmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Aydoğan, federasyonun hayata geçirdiği Avrupa Birliği projeleriyle çok sayıda kişiye istihdam sağladığını, çalışmalarıyla örnek gösterilen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.