Konyalı kardeşlerin mont ve harçlıklarını gönderdiği depremzede, duygusal anlar yaşadı

Konyalı kardeşlerin mont ve montun cebine koydukları not ile harçlıklarını alan Kahramanmaraşlı depremzede Fatma Kala, yardımsever kardeşlerle tanışmak istediğini ve gönderdikleri harçlıkları harcamayarak saklayacağını söyledi.

Konyalı kardeşlerin mont ve montun cebine koydukları not ile harçlıklarını alan Kahramanmaraşlı depremzede Fatma Kala, yardımsever kardeşlerle tanışmak istediğini ve gönderdikleri harçlıkları harcamayarak saklayacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine Türkiye başta olmak üzere bütün dünyadan yardım eli uzanıyor. Depremden etkilenen 11 vilayete gönderilen yardım malzemeleri arasına bırakılan notlar ve diğer eşyalar, depremzedelere duygusal anlar yaşatıyor.

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Berra ve Hüseyin Susam kardeşler de depremin hemen ardından bölgeye yardım için bir çocuk montu gönderdi. İki kardeş, gönderdikleri montun cebine de "geçmiş olsun" dileklerini içeren not ve biriktirdikleri 50 lira harçlıklarını bıraktı.

Berra ve Hüseyin'in yardımları, Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne kurulan çadır kentte yaşayan afetzede Fatma Kala'ya ulaştı.

"Oğlumla tanışırlar kardeş olurlar"

Evleri hasar gördüğü için çadır kentte kaldıklarını anlatan Kala, AA muhabirine, küçük oğlu Ertuğrul için aldığı çocuk montunun cebinden bir not çıktığını söyledi.

Notu okurken duygusal anlar yaşayan Kala, yardımsever çocuklarla tanışmak istediğini, gönderdikleri harçlığı harcamayacağını ve saklayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'tan Konya Meram'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Eğer nasip olursa tanışmak isteriz. Eğer gelme imkanları varsa tanışalım. Oğlumla tanışır kardeş olurlar. Çok teşekkür ediyorum bu yüreği güzel, koca yürekli insanlara. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Allah razı olsun, onları yetiştiren aileden ve tüm Türkiye'den."

Susam kardeşlerin gönderdiği notta, "Depremzede kardeşlerimize iyi günlerde giymesi dileğiyle, siz üzülmeyin yeter ki biz elimizden geleni yaparız." ifadeleri yer aldı.