Konyalı Dolandırıcılar, Kendilerini Polis ve Savcı Olarak Tanıtıp 1.6 Milyon TL'yi Aldılar

KONYA'da telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 650 bin TL dolandıran D.D. (26), H.C. (22) ve M.K. (29) polis ekiplerince yakalandı.

İlk olay, Karatay ilçesinde yaşandı. Kendisini telefonda 'Hakan Komiser' olarak tanıtan kişi, aradığı kişiye, kimlik bilgilerinin terör örgütünün elinde olduğunu, banka hesabındaki ve evindeki paraları kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Karşısındaki kişiyi kandırıp, içinde 950 bin TL değerinde para ve ziynet eşya olan çantayı alan şüpheli, kayıplara karıştı.

İkinci olay da Ereğli ilçesinde meydana geldi. Yine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, aradıkları kişiyi aynı yöntemle kandırıp, 700 bin TL'sini dolandırdı. 2 mağdurun şikayeti sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

240 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis, 2 mağdurun oturduğu bölgelerdeki 240 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İnceleme sonucu şüphelilerin D.D., H.C. ve M.K. olduğu belirlendi. Polis, 3 kişiyi Ereğli'deki adreslerine düzenledikleri operasyonda yakaladı. Evlerinde yapılan aramada da 13 bin dolar, bin 600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.