Haberler

Konyalı Dolandırıcılar, Kendilerini Polis ve Savcı Olarak Tanıtıp 1.6 Milyon TL'yi Aldılar

Konyalı Dolandırıcılar, Kendilerini Polis ve Savcı Olarak Tanıtıp 1.6 Milyon TL'yi Aldılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, toplamda 1 milyon 650 bin TL dolandırdı. 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

KONYA'da telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 650 bin TL dolandıran D.D. (26), H.C. (22) ve M.K. (29) polis ekiplerince yakalandı.

İlk olay, Karatay ilçesinde yaşandı. Kendisini telefonda 'Hakan Komiser' olarak tanıtan kişi, aradığı kişiye, kimlik bilgilerinin terör örgütünün elinde olduğunu, banka hesabındaki ve evindeki paraları kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Karşısındaki kişiyi kandırıp, içinde 950 bin TL değerinde para ve ziynet eşya olan çantayı alan şüpheli, kayıplara karıştı.

İkinci olay da Ereğli ilçesinde meydana geldi. Yine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, aradıkları kişiyi aynı yöntemle kandırıp, 700 bin TL'sini dolandırdı. 2 mağdurun şikayeti sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

240 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis, 2 mağdurun oturduğu bölgelerdeki 240 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İnceleme sonucu şüphelilerin D.D., H.C. ve M.K. olduğu belirlendi. Polis, 3 kişiyi Ereğli'deki adreslerine düzenledikleri operasyonda yakaladı. Evlerinde yapılan aramada da 13 bin dolar, bin 600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.