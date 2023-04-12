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Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yolları yenileniyor

Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yolları yenileniyor

Güncel Haberler

Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu öncesi yürüyüş yolları yenileniyor.

Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu öncesi yürüyüş yolları yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde kış aylarında meydana gelen fırtına ve olumsuz hava şartlarında tahribata uğrayan yürüyüş yollarında çalışma başlatıldı.

Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yollarında bulunan kauçuk zeminlerde yenileme ve onarım yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Sahili Fırtına Güncel Haberler

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