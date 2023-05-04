Konyaaltı Sahili'nde sezon öncesi hazırlıklarda sona yaklaşıldı

Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu öncesi yürütülen bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu öncesi yürütülen bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde kış aylarında meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen alanlarda yaza hazırlık çalışmaları başlatılmıştı.

Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekipler, sahilde yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda bakım, onarım ve boyama işlemlerini sürdürüyor.

Tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiren ekipler, cankurtaran kulelerinin montajı, sosyal donatı alanları ile yolların bakımı, duş ve soyunma kabinlerinin kurumlarını tamamladı.