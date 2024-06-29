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Konyaaltı Sahili'nde İzmarit ve Atık Kirliliği

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Antalya'da sıcak havalarda denize girip, serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu Konyaaltı Sahili'nde söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen, yere atılan izmaritler, kuru yemiş ile midye kabukları kirliliğe neden oldu.

ANTALYA'da sıcak havalarda denize girip, serinlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu Konyaaltı Sahili'nde söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen, yere atılan izmaritler, kuru yemiş ile midye kabukları kirliliğe neden oldu.

Yaz aylarında on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu. Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı. Sahilde bırakılan atıklar arasında midye kabukları, plastik ve cam şişe de yer aldı. Çakılların arasında yer alan cam şişe kırıkları, şişelerin metal kapaklarının, güneşlenen ve sahilde yürüyenlerin sağlığını tehlikeye attığı gözlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sahilde bazı tatilcilerin atıklarını plajda bıraktığına dikkat çekti. Sahilde metrekarede 100-150 arasında izmarite rastlandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Sahile atılan izmaritler görsel kirliliğin yanı sıra çevre kirliliği oluşturuyor. Atılan izmaritlerin sağlığa zararı var. Sigara izmaritleri güneşten parçalanıp, kış aylarında yağış, fırtına ve dalgayla denize ulaşıp, mikroplastik kirliliğe neden oluyor. İçilip atılan izmarit içerisindeki kimyasallar da denize yayılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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