Konyaaltı Sahili'nde bayramın 3'üncü gün yoğunluğu - Haberler

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Konyaaltı Sahili'nde bayramın 3'üncü gün yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı - Alparslan Çınar - Güncel
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Konyaaltı Sahili'nde bayramın 3'üncü gün yoğunluğu

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi gösterdiği kentte tatilciler denize girip güneşlendi.

Antalya'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Konyaaltı Sahili kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti. Bu yılın ilk 6 ayında 4,5 milyon tatilcinin hava yoluyla geldiği kentte hem bayram hem yaz tatilini geçirmek isteyen yerli tatilciler günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdı. 5 yıldızlı turizm tesislerinde bayramın ilk günü yer kalmayınca ilgi bu kez butik otel ve pansiyonlara kaydı. Bayramın 3'üncü gününde 650 bin yatak kapasiteli kentte neredeyse boş yer kalmadı.Kentte tatil yapan yerli ve yabancılarla kent sakinleri Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü kentte bazı tatilciler yüzmeyi, bazıları plajda güneşlenmeyi tercih etti. Kent genelinde trafiğin de öğle saatlerinden sonra yoğunlaştığı görülürken alışveriş merkezleri ve pazarların da dolu olduğu dikkati çekti.


Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Güncel

Konyaaltı Sahili Kurban Bayramı Antalya Güncel Haberler

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