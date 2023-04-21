Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

Güncel Haberler

ANTALYA'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Konyaaltı Sahili'ne gelenler güneşlenip, denize girdi.

ANTALYA'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Konyaaltı Sahili'ne gelenler güneşlenip, denize girdi.

Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının yüzde 51 ölçüldüğü Antalya'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sahil bandında yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı'nın, okulların ara tatiline denk gelmesiyle birlikte şehre yerli tatilciler de geldi. Bayramı Antalya'da geçiren yerli tatilciler ve kentte yaşayanlarının yanı sıra turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlendi, bazıları da sahilin kıyı kesimindeki gölgeliklerde zaman geçirdi. Kimi de kıyı bandında bulunan banklarda oturup, yürüyüş yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'da bayramın ilk 2 günü yağış beklenmezken, üçüncü gün olan 23 Nisan'da yağış bekleniyor.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Konyaaltı Sahili Ramazan Bayramı Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title