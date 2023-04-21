KONYAALTI SAHİLİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Antalya'da Ramazan Bayramı coşkusunu yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı Sahili'nde yaşadı.

*- Kentte sıcaklık 22 derece ölçülürken, Konyaaltı Sahili'ne gelenler güneşlenip, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının yüzde 51 ölçüldüğü Antalya'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sahil bandında yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı'nın, okulların ara tatiline denk gelmesiyle birlikte şehre yerli tatilciler de geldi. Bayramı Antalya'da yerli tatilciler ve kent yaşayanlarının yanı sıra yabancı turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlendi, bazıları da sahilin kıyı kesimindeki gölgeliklerde zaman geçirdi. Kimileri de kıyı bandında bulunan banklarda oturup, yürüyüş yaptı.

İLK 2 GÜN YAĞMUR YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'da bayramın ilk 2 günü yağış beklenmezken, üçüncü günü 23 Nisan Pazar günü yağış bekleniyor. (DHA)