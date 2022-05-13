Antalya'daki Konyaaltı Sahili yeni sezona hazırlanıyor

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir yandan mevcut giyinme kabinleri, cankurtaran kuleleri, duş üniteleri, tuvaletler, spor alanları bakım ve onarımdan geçiriliyor bir yandan da ilave kabin, tuvalet ve bebek odaları yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu, bu yılın ilk toplantısını Büyükşehir Belediyesi'nde yaptı.

Toplantıda, sahilde sezon öncesi yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, sahilin yerli ve yabancı çok sayıda insana hizmet verdiğini belirtti.

Hacıoğlu, "Sahildeki 49 giyinme kabini, 37 can kurtaran kulesi, 85 duş ünitesi, ücretsiz hizmet veren 11 tuvalet, 23 çocuk oyun alanı, 15 alandaki spor grupları, 4 basketbol, bir futbol sahası ile bir tenis kortunda periyodik bakım ve onarım ile peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca 50 ilave giyinme kabini, tuvalet ve bebek bakım odaları yapılması konusunda çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da çalışmaların ortak akılla yürütülmesine önem verdiklerini bildirdi.

Toplantıya belediyenin ilgili daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.