Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü Yaban Hayvanları İçin Can Suyu Havuzları Oluşturdu

KONYAALTI Orman İşletme Müdürlüğü, aşırı sıcaklar nedeniyle doğada su sorunu yaşayan yaban hayvanları için sorumluluk alanlarındaki orman sahalarında can suyu havuzları oluşturdu. Fotokapanla izlenen can suyu havuzlarından su içen yaban hayvanlar da görüntülendi.

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk alanı içerisinde kalan Çubuk Beli civarında bulunan Denizli Çimento Kalker Ocağı'nın rehabilitasyon sahasında fidan dikimi ve tohum ekimi ile birlikte yaban hayvanları için 3 adet can suyu havuzu oluşturdu. Özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle doğada su sorunu yaşayan yaban hayvanları bu can suyu havuzlarından su içerken fotokapanla görüntülendi.

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, can suyu havuzlarının yaban hayatını olumlu yönde etkilemeye devam ettiği belirtilerek, yağışların iyice azaldığı kurak günlerde yaban hayvanlarının su içmesine elverişli olan can suyu havuzlarının daha da önem kazandığı vurgulandı.

Can suyu havuzlarına gelen yaban hayvanlarının, sahaya monte edilen fotokapanların objektiflerine takıldığı görüntüler de paylaşıldı. Fotokapanlar sayesinde hem yaban hayatı hem de yasadışı avcıların gözlenebildiğine dikkat çekilerek, can suyu havuzları yapmaya elverişli olan ve ilave su bırakılabilecek tüm maden sahalarında bu havuzların yapılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.