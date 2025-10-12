Haberler

Konyaaltı'nda Rüzgarla Sürüklenen 19 Genç Kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kürek sörfü yapan 19 genç rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenerek mahsur kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, gençleri kurtararak sağlık kontrolü için getirildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kürek sörfüyle açıldıkları denizde rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan 19 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kürek sörfü yapmak için bir grup genç, Konyaaltı Sahili'nde bir araya geldi.

Sörf ekipmanlarıyla denize açılan gençler, bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle açığa sürüklenmeye başladı.

Mahsur kalan gençlerin ihbarıyla olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 mil açıkta küreklerle birbirine tutunmuş vaziyetteki 19 genci botlara alarak kurtardı.

Yat Limanı'na getirilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Gençler ve kiralama yapan firma hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
