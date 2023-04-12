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Konyaaltı'nda hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Konyaaltı'nda hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Konyaaltı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinden klima motoru çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, hırsız şüphelileri E.Y. ve D.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önce de bahçe tellerini çalıp, hurdacılık yapan S.C'ye sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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