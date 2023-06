KONYAALTI'NDA DENİZİN DİBİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yapılan dalışta, deniz dibinden kilolarca çöp çıkarıldı. Su altından araç lastiğinden çöp kovasına birçok nesne çıkarttıklarını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Karada ne varsa her şey denize geliyor. Denizler artık çöplük halini aldı" dedi.

Turizm kenti Antalya'nın önemli noktalarından Konyaaltı Sahili, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Kentin simgelerinden olan sahili, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı tatilci ziyaret ediyor. Ancak kentin bu güzelliğinde denizin dibi kirlilikle boğuşuyor. Atılan ağlar, plastik ve cam şişeler gibi ürünler deniz ekosistemine zarar verirken, görüntü kirliliği de oluşturuyor. AÜ Sualtı Topluluğu üyeleri de Dünya Çevre Günü nedeniyle 7 kilometrelik sahilin en uğrak noktalarından birinde sualtına dalış yaparak temizlik yaptı. Ellerinde çuvallarla dalan topluluk üyeleri, yaklaşık 1 saatin sonunda denizden araç lastiği, tabela, güneş gözlüğü, içecek kutuları, oyuncak, sigara izmariti, çöp kovası gibi ürünler çıkarttı. Ekibin su altında yaptığı çöp toplama etkinliği ise görüntülendi.

'UMARIM HALKIMIZ DAHA DUYARLI OLUR'

Su altında çok fazla kirlilik olduğunu belirten topluluk başkanı Onur Kuş, 'Denizden çıkaramadığımız birçok kirlilik var. Çıkardıklarımız arasında lastik, çöp kovası, plastik ve cam şişeler, şort, bikini gibi ürünler vardı. Biz bunları elimizden geldiğinde çıkartıp halkımıza göstermeye çalışıyoruz. Ancak yeterli olmuyor. Umarım halkımız daha duyarlı olur" dedi.

'SU ALTINDA ÇOK FAZLA KIRIK CAM ŞİŞE VE İZMARİT VARDI'

Gördükleri karşısında üzüntü yaşadığını söyleyen topluluk üyesi Nur Çınar, 'Bugün Dünya Çevre Günü nedeniyle su altı temizliği yaptık. Su altında gördüğümüz tabela dikkatimi çekti. Çok fazla teneke içecek kutuları, sigara izmariti vardı. İnsanların bu konuda çok duyarsız olduğunu düşünüyorum. Su altında çok fazla kırık cam şişe vardı. Bunlar denize giren insanların ayaklarına batıp zarar verebilir. Umarım bu konuda daha duyarlı olabiliriz" diye konuştu.

'KARADAKİ HER ŞEY DENİZE GELİYOR'

Dalış yaptıkları noktanın sahilde en fazla denize girilen noktalardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kıyılarda çok bir şey yok ancak biraz açıldığınızda aşağısı berbat durumda. Sualtında aklınıza gelecek her şey var. Jilet, araba tekerleği, levha, gözlük her şey var. Biz burada zaman zaman dalış yapıp temizlik yapıyoruz. Buranın bu kadar kirli olması denize akan dereden kaynaklanıyor. Yağışlarla birlikte toplanan atıklar dereyle buraya ulaşıyor. Çocuklarımız canla başla dalıp çöpleri topladı. Genellikle içecek kutuları, camlar, plastik ürünleri sık görüyoruz. Karada ne varsa her şey denize geliyor. Denizler artık çöplük halini aldı" ifadelerini kullandı. (DHA)