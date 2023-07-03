Konyaaltı Belediyesi, yayla yollarında çalışmalarını sürdürüyor

Konyaaltı Belediyesi, yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan yayla yollarında yol genişletme, düzenleme ve stabilize çalışmaları yapıyor. Ayrıca ilçe merkezindeki temel hizmetlerini de sürdüren belediye ekipleri, kaldırım yenileme ve parsellerin temizliği gibi çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Konyaaltı ilçe merkezindeki yol ve kaldırımlarda yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte nüfus yoğunluğu yaşanan yayla yollarında da hummalı bir çalışma yürütüyor.

Özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında artan araç ve insan nüfusuna yönelik olarak yayla yollarındaki çalışmalarına hız veren ekipler, Yarbaşçandır Mahallesi, Çitdibi Mahallesi, Seklik Mevkii, Kökez Mevkii, Pınarbaşı Keklik yolu, Düzlübeli Yaylası, Korucak Yaylası, Avluağaç Yaylası ve Sinan Değirmeni yaylalarında yol genişletme, düzenleme ve stabilize çalışmaları yapıyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açarak trafiğin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.

PARSEL TEMİZLİĞİ DE YAPILIYOR

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yayla yollarındaki çalışmaların yanı sıra ilçe merkezindeki temel hizmetlerini de sürdürüyor. Mollayusuf Mahallesi 1470 sokak, Uncalı Mahallesi 1270 Sokak ve Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Zümrüt Mahallesi'nde yol açma çalışması gerçekleştirdi. Toros Mahallesi 801, 819, 821 sokaklarda da kaldırım yenileme çalışması yapan ekipler, Hurma ve Sarısu mahallelerinde de kaldırım onarım çalışmalarını tamamladı. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda atıl halde bulunan parsellerin temizliğini de yapan ekipler, Uncalı Mahallesi 1227 Sokak ve Gürsu Mahallesi 382 Sokak'ta yer alan parsellerde temizlik gerçekleştirdi.

YAYLA YOLLARI DAHA GÜVENLİ

Yaz aylarında hem ilçe merkezi hem de yaylalarda yaşanan nüfus yoğunluğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "İlçe merkezinde yaptığımız temel hizmetlerin yanında, yayla yollarında yaşanan araç trafiğini daha güvenli hale getirmek için genişletme ve stabilize çalışmaları yapıyoruz" dedi. Başkan Esen, "Ekiplerimiz, gelen talepler doğrultusunda bazı yaylaları birbirine bağlayan kısa yollar da açarak vatandaşımızın kullanımına sunuyor. Yaylalarımızda ve ilçe merkezimizde çalışmalarımıza da aynı hızla devam edeceğiz" dedi.