Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı yaşandı.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı yaşandı.

Konya'da üniversite öğrencisi adayları, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Bazı öğrenciler, kendileriyle okula gelen ailelerine sarıldıktan sonra görevlilere sınav giriş belegeleri ile kimlik kartlarını göstererek okullara giriş yaptı.

Aileler de sınavın başlamasıyla okul bahçeleri ve parklarda çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, evrak ve kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Sınava girecek bazı adaylar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelerek geçici kimlik belgesi çıkardı.

Belgesini çıkartan adaylar, sınav saatinin yaklaşması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerinden yardım istedi.

Kask takarak motosiklete bindirilen adaylar, sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

Geçici kimlik kartını çıkartan bir aday, heyecandan unuttuğu sınav giriş belgesi için tekrar kuruma gitti. Buradan sınav giriş belgesini de alan aday, ikinci kez motosiklete binerek, sınav yerine hareket etti.

Karaman

Karaman'da da yoğunluğun yaşandığı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ndeki fakültelerde sınava girecek öğrenciler, belgelerinin kontrol edilmesinin ardından binalara girdi.

Polis ekipleri de sınav yapılan binaların çevrelerinde gürültü yapılmaması için önlem aldı.

Aksaray

Aksaray'da Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecek öğrenciler, evrak kontrolü ve üst aramalarının ardından binalara girdi.

Polis ekipleri, bina çevrelerinde gürültü yapılmaması için önlem aldı.

Öğrencilerin yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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