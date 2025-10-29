Haberler

Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, Feritpaşa Caddesi'nde devam etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç tören aracına binerek vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Vali Akın, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, halk oyunları gösterisi, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle sürdü.

Beyşehir ilçesinde ise 102 bisikletçi, "Emanetin emin ellerde" yazılı pankartla kortej geçişi yaptı.

Karaman

Karaman'da kutlamalar Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin bando yürüyüşüyle başladı.

Ardından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Garnizon Komutanı Gazi Personel Kıdemli Albay Ümit Şahin ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile vatandaşların bayramını kutladı.

Çiçekli, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun en büyük göstergesi olan Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, halk oyunları gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer katılımcıları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kumbuzoğlu, günün yeniden direnişin ve şahlanışın günü olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 102. yaşını büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Tören, halk oyunları ve jandarma komando birliğinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise törenler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Yalçın Tecimer ile Belediye Başkanı Burcu Köksal, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yiğitbaşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, mehter takımı gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.