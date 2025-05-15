Konya ve çevre illerde "Aile Yılı" kapsamında etkinlikler düzenlendi

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Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Konya'da il protokolü "Büyük Aile Yılı Festivali" kapsamında Mevlana Meydanı'ndan Kılıçaslan Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali İbrahim Akın, burada, tüm kurumların gücünü ve anlamını ailenin birliğinden ve sürekliliğinden aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Akın, "Milli kalkınma hamlelerimizin merkezinde yer alan aile müessesini himaye hususunda devletimiz muhtelif politikaları takip etmekte, nesillerimizin milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde yetişmesi için karalılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Aileyi korumak ve güçlendirmek her bir ferdin ve tüm toplumun müşterek mesuliyetidir." diye konuştu.

Programda, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve jimnastik gösterisi düzenledi.

Etkinlik kapsamında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Vali Akın ve eşi Saliha Akın'ın nikah şahidi olduğu Betül Kağnıcı ve Emir Taha Bulut çiftinin nikahını kıydı.

Aksaray

Aksaray'da Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk ile beraberindeki il protokolü, Ulu Cami önünden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve jimnastik gösterisi düzenlendi.

Soğukoluk, gazetecilere, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak ailenin güçlü yapısının çok önemli olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile beraberindeki kent protokolü, İmaret Camisi önünden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Yiğitbaşı, yürüyüşün ardından, "Aile Yılı" kapsamında kentte çeşitli faaliyetler yapıldığını söyledi.

Bazı mahalle ve köylerdeki düğünlerle ilgili tavsiye kararları alındığına işaret eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Belediye başkanları ve muhtarlar ilgi gösterdi. Düğünlerde bazı geleneklerin daha makul yönde sadeleştirilmesi ve uygulanması tavsiye ediliyor. Bu kararlar, aslında evlilikleri ve düğün hazırlıklarını ekonomik anlamda kolaylaştıran nitelikte. Uygulanmaya da başladı. Yine, bazı işletmeler, düğünlere yönelik indirimler yapacak."

Yürüyüşe, Yiğitbaşı'nın yanı sıra eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman

Karaman'da da ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, katılımcılar Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı çevresinde ellerinde pankartlarla yürüdü.

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Osman Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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