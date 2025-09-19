Konya ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur'un şiir okuduğu törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ile Teğmen Fatih Kocabaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve il protokolü katıldı.

Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mehmet Akbulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Dağ, gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref, Türk milletinin bağrından çıkan Mehmetçiğe mahsus bir durum olduğunu söyledi.

Program, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Karaman

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Garnizon Komutanı Gazi Personel Kıdemli Albay Ümit Şahin ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Şaban Koçak, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, askeri erkan, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.