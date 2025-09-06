Konya ve Aksaray'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Konya ve Aksaray'da, Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayrak ve pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüyen kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının, tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Filo için 44 ülkeden insanların bir araya geldiğini ifade eden Ceylan, "Küresel Sumud Filosu, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır. Şunu unutmayalım, bu filolar insani yardım taşıyan teknelerden daha büyük bir anlama sahiptir. Bu filolar, tarihin bizleri sözlerimizle değil, en savunmasız anlarda insan hayatını korumak için attığımız adımlarla yargılayacağının farkında olduğumuzun kanıtıdır." dedi.

Ceylan, Gazze için güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması ve Küresel Sumud Filosu'nun korunması gerektiğini belirtti.

Ceylan'ın konuşmasının ardından Konya'dan filoya katılan 4 gönüllü de cep telefonundan görüntülü bağlantıyla programa katılarak, filo ve direnişin öneminden bahsetti.

Aksaray

Aksaray'da da Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Yapılan duanın ardından grup adına konuşan Aksaray Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Murat Görmez, Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın gemi bulunduğunu söyledi.

İnsanlığın bağrından gelen bir vicdanın sesi olmak için toplandıklarını belirten Görmez, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermesi bakımından çok önemli. Gazze'de 2 yıldır yaşanan katliam ve soykırım tahammül edilemez duruma gelmiştir. Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. İşgal altındaki Filistin ve Gazze iade edilmedikçe kalıcı barış mümkün olmayacaktır. Sivil insanları, bebek, kadın, genç, ihtiyar ayrımı yapmaksızın soykırıma tabi tutmaktadır. İnsanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük zulümlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren Müslüman Gazze halkının yanında olmaya devam ediyoruz."