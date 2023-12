Konya ve Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Konya ve Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda "Özgür Kudüs'e Yürüyoruz" etkinliğinde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Vakfı Başkanı (AGD) Durmuş Ali Kara, dünyanın neresinde olursa olsun, ülke olarak tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Filistin'in özgürlüğü meselesinde, meydanlardan hiçbir zaman ayrılmadıklarını aktaran Kara, "Mücahitler, 7 Ekim'de nasıl mücadelesine başladıysa onlarla bir atan kalplerle meydanlarla bir olmaya devam ettik." dedi.

Kara, bugün bu birlik ve beraberliğin bir kez daha duruşunu gösterdiklerini dile getirdi.

Siyonist planlara karşı her zaman uyanık olduklarını anlatan Kara, şöyle devam etti:

"Filistinli kardeşlerimizin, çeşitli planlarla ve oyunlarla yerlerinden edilmesine her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Her zaman Filistin'in yanında olmaya, haklarını savunmaya, zalimlere gerekli duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Bu günler her zamandan daha önemli. O günden bugüne devam eden saldırılarda 20 bine yakın şehit var. Terörist İsrail yıllardır Filistin toprakları üzerinde her türlü alçaklığı sergilemeye devam etmektedir."

Ardından kalabalık, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Hükümet Meydanı'na kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise hekim ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi avlusunda beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve sağlık çalışanları, hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Ardından, ellerindeki bayraklar ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Kayabaş, İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki 35 hastaneden 26'sının hizmet dışı olduğunu söyledi.

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye devam edeceklerini aktaran Kayabaş, şöyle devam etti:

"Biz hastanelerimizde muadilleri olan ve İsrail'e destek veren tıbbi malzeme firmalarının ürünlerini istemiyoruz. Hastanelerimizde İsrail'e destek hiçbir gıda firmasının ürününün satışını kabul etmiyoruz. Buradan tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."