Konya ve Afyonkarahisar'da 'Boş Sıralar' etkinliğiyle Gazzeli çocuklar anıldı

Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinliği düzenlendi.

Konya'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı İbrahim Kelek ve Gençlik Kolları üyeleri, Kültür Park'ta bir araya geldi.

Programda katılımcılar, boş sıralara Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğraflarını yerleştirdi.

Gazzeli şehit çocukların fotoğraflarını yerleştirdikleri boş sıraların önünde basın açıklaması yapan Kelek, "Orada binlerce sıra bomboş çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu." dedi.

İsrail'in saldırılarında 19 bin çocuğun öldüğüne dikkati çeken Kelek, şöyle devam etti:

"O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail, çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu."

Kelek, Gazze'de insanlığın en temel hakkı eğitimin barbarca yok edildiğini vurgulayarak, mazlumun yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Afyonkarahisar

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyeleri de Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Boş sıralara Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğraflarını koyan Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'i protesto etti.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, yaptığı konuşmada, dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için 81 ilde meydanlarda olduklarını söyledi.

Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit olunduğunu ifade eden İntepe, "Henüz 6 yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in, enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Bu çığlık, hepimizin sınavı, ahirette verilecek hesabıdır." diye konuştu.