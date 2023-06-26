Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan Kurban Bayramı mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Kurban Bayramı'nın toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerin hatırlandığı zamanlar olduğunu belirtti.

Bayramların hoşgörünün egemen olduğu, güzel duyguların paylaşıldığı ve toplumsal barışın güçlendiği günler olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ikazına uygun şekilde ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz. Tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bu müstesna günlerde yoksulu gözetme, muhtaçla paylaşma gibi yüce duygular da en üst seviyeye çıkmaktadır. Bayramların bize hatırlattığı yüksek insani vasıflar ile ecdadımızdan miras bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması da öncelikli vazifemiz ve temennimizdir. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak kabul edilen deprem nedeniyle sevincini buruk yaşayacağımız bu Kurban Bayramı'nın milletimizin daha çok dayanışmasına ve yardımlaşmasına vesile olmasını niyaz ederek tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."