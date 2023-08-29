Konya Valisi Vahdetin Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Konya Valisi Vahdetin Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık aşkı ve cesaretiyle yeniden doğuşunu müjdeleyen, destansı mücadeleyle kazanılan tarihin müstesna bir zaferi olduğunu bildirdi.

Bu zaferle necip milletin istiklal ve istikbalini tehdit eden her unsura, medeniyet değerlerinden gelen ruh ve azimle tavizsiz şekilde karşı koyacağını dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Özkan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zafer; tarihe gömülmek istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğarak, şahlanışının destanı, hürriyet ve istikametinin ebedi mührüdür. Hamiyetli vatan evlatlarının bu onurlu mücadelesi birçok millet için de tarihi bir örnek olmuş, ecdadımızın bu kahramanlık destanı, bağımsızlıklarına göz dikilen diğer milletlerin de cesaret kaynağı olmuştur. İnanıyoruz ki; asırlık mücadele ruhunu koruyan bu milletin gençleri de atalarından aldığı güç, cesaret, azim ve karalılık ile ülkemizin geleceğinin güvencesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu gurur günümüzde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."