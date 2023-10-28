Konya Valisi Özkan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl gururunun yaşandığını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözleriyle Cumhuriyetin ilan edildiğini anımsatan Özkan, şunları kaydetti:

"Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi taçlanmış, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Cumhuriyet, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olmuştur. Bu ruh, bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm imkansızlıklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olarak destansı bir zaferle ayrılan milletimizin egemenliğine olan en derin tutkusunun ifadesidir."

Milletin ve özellikle gençlerin bu mirası en iyi şekilde muhafaza edeceğini vurgulayan Özkan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurulmasında verilen şanlı mücadelenin omuzlarımıza yüklediği onurlu mesuliyetin, geçmişe olan vefa borcumuzun ve geleceğe karşı sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunun farkındayız. Bu asırlık değer, birlik ve beraberliğimizin kutsallığının muhafazasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın temsili Cumhuriyeti bize miras bırakan büyük önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum."