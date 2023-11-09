Konya Valisi Özkan'dan "10 Kasım" mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği üstün askeri liderliği, cesareti ve siyasi dehasıyla dünya tarihine damgasını vurduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle büyük bir komutan aynı zamanda hayatını ülkesine ve milletine adayan büyük bir liderdir. Büyük önder Atatürk; 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' derken, bilimin ışığında yol almamız gerektiğini vurgulamış, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek de millet iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımadığını tüm dünyaya haykırmıştır. Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmanın gereği, gösterdiği hedefleri asla unutmamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, Gazi Meclisimizin mebuslarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."