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Konya Valisi İbrahim Akın, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Konya Valisi İbrahim Akın, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihlerini açıkladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün, Suriye'nin başkenti Şam'daki halkın, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Meydanı'nda toplanarak rejime ait tankların üzerinde sevinç gösterisinde bulunduğu "Halkın gücü" fotoğrafından yana tercihini kullanan Akın, "Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in sınır güvenliğini 7 gün 24 saat sağlayan "Hudut kartalları"nın zorlu iklim koşullarında gece dolunayın altında nöbetini sürdürdüğü "Gece nöbeti" karesini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin, İstanbul'da yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi'ni birlikte görüntülediği kareyi seçen Akın, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Gürcistan'ın karşılaştığı maçta milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleyen gol sevinci hareketini fotoğrafladığı kareden yana oyunu kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Akın'ın tercihi, Nurettin Boydak'ın Burdur Gölü'nde yaşanan kuraklığın boyutlarını gösterdiği "Hayat damarları" fotoğrafı oldu.

Akın, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tercih yapmakta zorlandığımı ifade etmek istiyorum. İnsanı, derin düşüncelere sevk eden fotoğraflar da var, hayatın içinden renkli kareler de. Özellikle 'Özgür Suriye' kategorisi, tarihe not düşecek, insanlık için önemli kanıtlar oluşturacak bir arşiv niteliğinde. Bu fotoğrafları çeken tüm muhabir ve foto muhabiri arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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