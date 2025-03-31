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Konya Valisi İbrahim Akın'dan Huzurevi Sakinlerine Bayram Ziyareti

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Konya Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı'nda huzurevi ziyaretinde bulunarak yaşlılarla bir araya geldi. Akın, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı'nda huzurevine ziyarette bulundu.

Akın, eşi Saliha Akın ve beraberindekilerle, Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Burada yaşlılarla sohbet eden Akın, "Büyüklerimiz, geçmişten günümüze uzanan köprülerdir. Bayramlar da birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatan özel günlerdir. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Vali Akın sohbetin ardından huzurevinde kalanlara çeşitli hediyeler de takdim etti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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