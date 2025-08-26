Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Akın'ı, Kaymakamlık binasında Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Karakol Komutan Vekili Teğmen Ahmet Tosun ve kamu kurum müdürleri karşıladı.

Akşehir Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Yiğit ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur'u makamlarında ziyaret eden Vali Akın, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Akın, daha sonra Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı için yapılması planlanan yeni hizmet binası arsasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.