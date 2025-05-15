Konya Valisi Akın'dan Deprem Açıklaması

Konya Valisi Akın'dan Deprem Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtti ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinin iletti.

KONYA VALİSİ AKIN: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Konya Valisi İbrahim Akın, Kulu ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Vali Akın, "Kulu ilçemizde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız titizlikle devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi. Öte yandan AFAD ekiplerinin bölgede saha keşfi gerçekleştirdiği öğrenildi. Hastanelere de herhangi bir müracaatın gelmediği belirtildi.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! İşte son durumu

Ünlü jokey attan düştü! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.