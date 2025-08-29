Konya Valisi Akın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zaferin, milletin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz'un, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresinde, 30 Ağustos'ta kesin bir zaferle taçlandığını, Yunan ordusunun bozguna uğratıldığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu büyük zaferin sonucunda Anadolu'nun işgali sona ermiş, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun ve Cumhuriyet'imizin ilanına giden sürecin yolu açılmıştır. Milletimiz, imkansızlıklar içinde dahi vatanını savunmuş, inanç, azim ve kararlılıkla dünyaya hür iradesini göstermiştir. Nitekim 30 Ağustos zaferi, hem askeri başarı, aynı zamanda da bağımsızlık yolunda atılmış en kesin adımdır. Bugün bizlere düşen, 30 Ağustos'un ifade ettiği bu mücadele ruhunu anlamak, yaşamak, gelecek nesillere aktarmak ve Cumhuriyet'imizi daha da güçlendirerek geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."